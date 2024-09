F1, GP Azerbaijan 2024: numeri, statistiche, curiosità. Sergio Perez è l’unico ad aver vinto più di una volta!

Nel weekend del 13-15 settembre ammireremo una novità assoluta. Il Gran Premio d’Azerbaigian sarà anche giunto alla sua ottava edizione de facto (l’etichetta GP d’Europa del 2016 non cambia la sostanza che si sia corso a Baku), ma mai prima d’oggi si era gareggiato in questo periodo dell’anno.

L’appuntamento sulle coste del Mar Caspio si era sempre disputato in giugno (2016, 2017, 2021, 2022) o in aprile (2018, 2019, 2023). Viceversa, in questo 2024, le alchimie del calendario hanno portato allo spostamento alla fine dell’estate. Una sorta di “scambio” con il GP di Giappone, traslato invece ad aprile.

Per una questione di coerenza statistica, si terranno in considerazione tutti i Gran Premi disputati a Baku, indipendentemente dalla denominazione. Peraltro, nel 2016, il cosiddetto GP d’Europa fu una farsa. Prima della gara venne suonato l’inno azero, non la nona sinfonia di Beethoven…

I NUMERI DI BAKU

Pilota con più vittorie: Sergio PEREZ (2)

Il messicano è l’unico uomo capace di ripetere una propria affermazione per le strade della capitale dell’Azerbaigian.

Pilota con più pole position: Charles LECLERC (3)

Il monegasco è scattato davanti a tutti nel 2021, 2022 e 2023. Va rimarcato come nessun altro abbia ripetuto una miglior prestazione in qualifica.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Baku.

2 – PEREZ Sergio (2021, 2023)

1 – RICCIARDO Daniel (2017)

1 – HAMILTON Lewis (2018)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – VERSTAPPEN Max (2022)

Piloti in attività con almeno una pole position a Baku.

3 – LECLERC Charles (2021, 2022, 2023)

1 – HAMILTON Lewis (2017)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

Piloti in attività già saliti sul podio di Baku.

5 (2-1-2) – PEREZ Sergio

2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis

2 (1-1-0) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri

1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel

1 (0-0-1) – STROLL Lance

1 (0-0-1) – GASLY Pierre

1 (0-0-1) – RUSSELL George

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

Team con più vittorie: RED BULL (4)

Il Drink Team si è imposto con Daniel Ricciardo (2017), Sergio Perez (2021, 2023) e Max Verstappen (2022).

Team con più pole position: FERRARI (4)

La Scuderia di Maranello è stata la più veloce in qualifica con Sebastian Vettel (2018) e Charles Leclerc (2021, 2022, 2023).

Team in griglia con vittorie a Baku.

4 – Red Bull

3 – Mercedes

Team in griglia con pole position a Baku.

4 – Ferrari

2 – Mercedes

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 2 occasioni (28,6%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 3 occasioni (42,8%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Daniel Ricciardo, scattato dal 10° posto nel 2017.