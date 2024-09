F1, Frederic Vasseur: “Se si vuole vincere, bisogna prendere rischi e gestirli. Team eccezionale”

C’è grande entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti. La Ferrari ha posto il proprio sigillo a Monza, nel GP d’Italia di F1. Il monegasco Charles Leclerc è stato artefice di questo capolavoro, a precedere le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Quarta l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e a un deludente Max Verstappen (Red Bull).

Leclerc, strepitoso al via, ha cercato di tenere il passo di Piastri (leader) il più possibile. Successivamente la decisione di fare solo una sosta, contro le due dei rivali, per guadagnare la vetta e far saltare il banco. Missione compiuta e grande Charles nella capacità di salvare le gomme dure.

Soddisfazione immensa nelle parole del Team Principal, Frederic Vasseur: “È stata una grande strategia. L’avevamo pianificata fin dall’inizio. Certo, il degrado era più importante di quanto pensassimo, ma probabilmente lo è stato meno rispetto ad altri. I piloti hanno fatto un eccellente lavoro e tutto è andato per il meglio“, ha dichiarato l’ingegnere francese a Sky Sport.

“Leclerc era a suo agio con le mescole dure e quindi sulla base delle sue sensazioni abbiamo deciso di attuare questa strategia. Charles è stato straordinario. Del resto, se si vogliono vincere le gare bisogna prendere dei rischi e saperli gestire. Il team è stato eccezionale in tutto questo“, ha aggiunto Vasseur.