F1, Frederic Vasseur: “Dispiaciuti per non aver vinto e l’incidente di Sainz, ma il pacchetto c’è”

La Ferrari chiude con poca voglia di sorridere il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, Charles Leclerc si è visto soffiare il primo posto da Oscar Piastri, mentre Carlos Sainz ha chiuso anzitempo la sua domenica per un contatto con Sergio Perez.

Il numero uno di Maranello inizia la sua analisi dalla fine, ovvero dall’incidente che ha eliminato spagnolo e messicano: “Penso che abbiano iniziato il rettilineo dopo curva 2 in scia a Leclerc e hanno tenuto duro entrambi. Checo sicuramente aveva tanto spazio sulla sinistra ma non si è mosso. Peccato per Sainz chiudere la gara in questo modo”. (Fonte: Sky Sport).

Charles Leclerc ha pagato dazio sulla lunga distanza a livello di gomme posteriori. Il non aver potuto mettere in scena la simulazione di passo gara nella giornata di venerdì potrebbe avere inciso. “Sicuramente non lo ha aiutato, ma non deve essere certo una scusa. Probabilmente Charles è stato troppo ottimista dopo il primo stint nel quale si sentiva molto a suo agio con le gomme medie. Ad inizio stint con le hard, invece, non ha spinto troppo e forse non è stato l’approccio giusto in quella fase. Dopo, come si è visto, provare il sorpasso su Piastri è stato davvero difficile”.

Il sorpasso, invece, l’ha effettuato l’australiano. “Se Charles poteva fare qualcosa di più in quella occasione? Non lo so. Eravamo comunque nel primo giro del nuovo stint e voleva salvaguardare le gomme. Ovviamente era importante anche la posizione, ma penso che non abbia visto che Piastri era così veloce e forse è stato un po’ colto di sorpresa”.

Imbeccato sull’ala anteriore “flessibile” della McLaren, Vasseur glissa: “Di sicuro per loro non rappresenta uno svantaggio – sorride -. Ad ogni modo noi potevamo comunque vincere con il nostro pacchetto. Eravamo in pole position e stavamo dominando nella prima metà di gara. Ora dobbiamo continuare così, con questo trend. Abbiamo quasi ripreso la Red Bull nei costruttori ma, ovviamente, siamo dispiaciuti per non aver vinto e per l’incidente di Carlos”.