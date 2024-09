F1, Fernando Alonso: “Una gara difficile, non potevo fare molto di più”

Fernando Alonso prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso all’ottavo posto il Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di cittadino di Marina Bay il pilota due-volte campione del mondo ha provato a estrarre il massimo dalla sua domenica, ma con questa Aston Martin le posizioni che contano rimangono lontane…

La gara è stata vinta da un dominante Lando Norris con un vantaggio di 20.9 su Max Verstappen, quindi terzo Oscar Piastri a 41.8. Quarto George Russell a 1:01, davanti a Charles Leclerc quinto a 1:02. Sesto Lewis Hamilton a 1:25, settimo Carlos Sainz a 1:36, quindi ottavo proprio Fernando Alonso doppiato davanti a Nico Hulkenberg e Sergio Perez.

Al termine della gara odierna il pilota nativo di Oviedo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “La gara che mi aspettavo sostanzialmente. Nel primo stint ho corso sempre in scia a Nico Hulkenberg ma non sono mai stato in grado di attaccarlo. Ad ogni modo potevo difendermi da Charles Leclerc. Dopodiché il pit-stop ha cambiato tutto e ho potuto gestire meglio la situazione. Un ottavo posto non è certo un risultato clamoroso, ma i primi 4 top team sono troppo superiori in questo momento. Non c’è stata nemmeno una Safety Car per sparigliare un po’ le carte”.