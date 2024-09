F1, Charles Leclerc: “A Singapore vogliamo rifarci per tornare a vincere”

Charles Leclerc vuole ripartire dopo la delusione di Baku (Azerbaijan), dove credeva di avere nelle proprie mani la vittoria del 17° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Una nuova chance per il monegasco è a Singapore. Contrariamente a week end azero, la conformazione della pista sarà più simile a quella tradizionale di un cittadino e servirà una macchina molto stabile per affrontare la serie di 19 curve presenti.

Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc è tornato su quanto è accaduto nell’ultima uscita stagionale: “Non penso che il problema a Baku fosse dovuto all’introduzione della gomma dura, perché il grip non c’era già quando sono uscito dalla pit-lane. Ho faticato tantissimo ad accendere le mescole. Dopo che Piastri ha fatto il sorpasso, io pensavo a gestire gli pneumatici, credendo che di poter sfruttare il DRS e riprendermi la vetta, ma non è andata così“, ha dichiarato l’alfiere del Cavallino Rampante.

“Siamo qui e vogliamo reagire per tornare a vincere. Non so se la macchina avrà questo potenziale, lo scopriremo nelle prime prove libere di domani. Questa però è sempre stata una pista dove la macchina è andata bene in passato e spero che sarà anche quest’anno così“, ha aggiunto Charles.

Primo giorno del fine-settimana, quindi, importante per comprendere il funzionamento della monoposto e se ci sarà modo di lottare il gradino più alto.