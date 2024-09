F1, Carlos Sainz: “Nessuna responsabilità nell’incidente con Perez a Baku, voglio fare bene nel mio 200° GP”

Un finale amaro di GP a Baku per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari era lanciato per la conquista di un altro podio, avendo ben gestito le gomme dure nello stint finale. Il crash però nel penultimo giro con il messicano Sergio Perez (Red Bull) non gli ha permesso di centrare l’obiettivo ed è costato tanto anche alla Rossa nella lotta per il Mondiale costruttori.

Alla vigilia del week end di Singapore, il 18° del Mondiale 2024 di F1, Sainz è tornato a parlare dell’episodio ai microfoni di Sky Sport F1: “Sinceramente più volte ho visto l’incidente e la mia convinzione è di non aver fatto nulla di pericoloso e per generare un crash. È stata una situazione sfortunata, ma non c’era nessuna intenzione da parte mia di prendere dei rischi o di buttare Perez contro il muro. Anche i commissari hanno detto che era più responsabilità sua che mia“, ha precisato il madrileno.

C’è voglia di voltare pagina, per provare a replicare quanto accaduto a Marina Bay l’anno passato, quando l’iberico si impose in maniera inaspettata. Un Sainz che raggiunge in corrispondenza di questo fine-settimana il traguardo dei 200 GP nel Circus: “Abbiamo altre gare e lo spirito è quello di guardare alla prossima. Specie qui, dove ho vinto nel 2023, e ora taglio il traguardo delle 200 gare“, ha concluso lo spagnolo.