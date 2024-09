F1, Carlos Sainz: “Giornata solida, domani possiamo fare doppietta”

Un ottimo Carlos Sainz ha colto la terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan dietro solo ad un inarrivabile Charles Leclerc e ad Oscar Piastri. Ferrari che si è confermata competitiva nel circuito cittadino di Baku e domani partirà per cercare di bissare il successo ottenuto in quel di Monza.

Queste le parole a caldo dello spagnolo: “Abbiamo avuto una giornata solida ed una qualifica solida con entrambe le macchine, e ci siamo messi in una buona posizione per domani. Non mi sono mai trovato al 100% a mio agio su questa pista e ho sempre faticato, quindi il terzo posto è buono in vista della gara di domani”.

Prosegue: “La pista si evolveva tanto, abbiamo avuto più grip alla fine anche per l’abbassarsi del sole, ma in Q3 ho trovato qualcosa che mi ha consentito di trovare la terza posizione. Se fossi stato un po’ più veloce sarei potuto arrivare in prima fila, ma su questo circuito non sono mai stato al meglio. Penso che domani potremo fare doppietta“.