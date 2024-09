F1, Carlos Sainz: “Abbiamo fatto tutto per vincere, successo al 99% di Leclerc”

Un grande Carlos Sainz ha concluso in quarta posizione il Gran Premio d’Italia a Monza. Una gara stoica da parte dello spagnolo, il quale è stato determinante nella resistenza su Oscar Piastri, rallentando così la rincorsa da parte dell’australiano su Charles Leclerc, col monegasco che poi è riuscito a resistere e vincere.

Questa l’analisi del madrileno ai microfoni di Sky Sport F1: “Oggi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per vincere, sono contento che la squadra abbia rischiato. Abbiamo rischiato tanto, ma alla fine ha avuto successo. La vittoria per la Ferrari a Monza in un giorno dov’era molto difficile prevedere cosa sarebbe potuto succedere è straordinario. Una Monza molto particolare con graining in tutti i compound, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Sui suoi meriti nella vittoria di Leclerc: “Non so quanto è mia questa vittoria, al 99% è di Charles, vincendo una gara difficilissima da vincere. Pensavo che tutti fossero sulle due soste fermandosi così presto”.

Sul podio sfumato: “Io credevo fossi l’unico in grado di fare la sosta unica, ho perso un po’ troppo negli ultimi cinque giri con la media distrutta e forse questo mi è costato il podio, ma sinceramente ero contento di questa strategia e l’importante è che abbia funzionato per la squadra. E’ stato un piacere vivere questi quattro anni con la Ferrari a Monza, e li porterò sempre nel cuore. Anche se oggi non sono sul podio a festeggiare con Leclerc, sono felicissimo per la squadra e per questa vittoria”.