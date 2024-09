F1, Andrea Stella: “Norris si è meritato la pole. L’ala? Dobbiamo pensare a noi stessi”

Un sabato di non facilissima lettura per Andrea Stella. Il Team Principal della McLaren, considerata in questo momento la scuderia di Formula 1 più in forma del momento, in occasione delle qualifiche del GP di Singapore può vantare la pole position conquistata da Lando Norris, ma dovrà analizzare anche quanto successo ad Oscar Piastri, finito in quinta posizione, risultato al di sotto delle aspettative.

Una volta terminata la sessione, il numero uno della scuderia britannica ha commentato quanto successo nella pista asiatica: “Credo sia stato stressante per tutti, non è stato uno dei giri più puliti per Lando: via radio ha ammesso di avere fatto degli errori; e solitamente quando dice così significa che è molto veloce“.

Stella ha poi proseguito: “Lando è stato veloce in ogni turno, quindi se lo merita. Avremmo potuto fare meglio anche con Oscar, quindi dobbiamo capire insieme che cosa è successo. Ma la McLaren ha comunque fatto una prestazione forte“.

L’ingegnere ha poi anche commentato le insistenti voci che impazzano in questi giorni nel paddock, dovute all’ala posteriore della monoposto, ritenuta non regolare dalla FIA: “Concentriamoci su noi stessi, con i piedi per terra, continuiamo a fornire aggiornamenti, questo è ciò che facciamo. Noi parliamo in pista.”