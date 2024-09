F1, ala posteriore della McLaren ritenuta irregolare: l’indiscrezione arriva dalla Germania

A riportare la notizia è l’autorevole testata Auto Motor und Sport. Secondo quando scritto dal collega Michael Schmidt, la Federazione Internazionale dell’Automobile non si sarebbe solo limitata al monitoraggio, ma avrebbe agito di fatto su un tema particolare delicato, ovvero quello delle ali flessibili della McLaren. A quanto pare, la FIA sarebbe arrivata alla conclusione di giudicare irregolare l’ala posteriore della MCL38.

Una presa di posizione, frutto delle segnalazioni dei team concorrenti, in particolare della Red Bull, a evidenziare dubbi e perplessità sul funzionamento del componente. Il tema del contendere è legato alla deformazione del flap dell’alettone citato della macchina di Oscar Piastri a Baku. Una flessione visibilmente verso l’alto, in corrispondenza dei bordi esterni a partire da una certa velocità, che violerebbe le norme tecniche previste.

Una deformazione pensata per minimizzare la resistenza all’avanzamento e quindi avere dei benefici nella gestione del DRS. La scuderia di Milton Keynes sarebbe stata quella ad avanzare con maggior insistenza tali argomentazioni e la Federazione, dopo opportune e approfondite analisi, avrebbe chiesto alla McLaren di modificare l’alettone posteriore in due aree in particolare, ovvero ai bordi esterni del flap.

Da capire se questa notizia avrà un riscontro nella realtà e se effettivamente il team di Woking sarà stato costretto a intervenire. In caso affermativo, vedremo in che modo il comportamento della MCL38 cambierà in termini di prestazione.