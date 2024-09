Europei ciclismo 2024, Mattia Cattaneo: “Usciti bene dalla Vuelta, grande soddisfazione”

Edoardo Affini si è preso una splendida medaglia d’oro agli Europei di Limburg 2024, ma l’Italia ha collezionato anche un bronzo con un ottimo Mattia Cattaneo. Uscito con una buona condizione fisica dalla Vuelta a España, l’atleta della Soudal-Quick Step si è gioccato fino alla fine il terzo gradino del podio con l’olandese Dan Hoole, chiudendo a quasi 20” da Affini.

Cattaneo è stato intervistato subito dopo l’arrivo ai microfoni di CyclingPro: “Penso che sia una grande giornata per la nostra Nazionale, sono contentissimo per quanto mi riguarda poiché questo percorso così piatto non era per nulla facile per uno come me che peso 15 chili in meno rispetto agli altri. Un grande risultato, sono felice per me ed Edoardo“.

Due azzurri sul podio, ed era poco pronosticabile. Per Cattaneo il segreto è uno: “Penso che siamo usciti dalla Vuelta a España in ottima forma, credo che sia il nostro unico segreto. Quando corri per tre settimane non devi fare molto subito dopo per preparare la corsa, devi solo riposarti il più possibile“.