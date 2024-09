Europei ciclismo 2024, la startlist del Team Relay: l’Italia parte per quinta

Domani si svolgerà la seconda giornata degli Europei di ciclismo nel Limburgo e l’Italia avrà una buonissima occasione per mettersi in tasca un’altra medaglia dopo il grande successo odierno di Edoardo Affini. Nel pomeriggio di giovedì si svolgerà il Team Relay, con sei selezioni a darsi battaglia per i tre posti sul podio.

Il fresco campione continentale sarà ovviamente il capofila del sestetto azzurro, in una prova che ricordiamo vedrà prima il terzetto al maschile seguito successivamente da quello femminile. Assieme a lui Mattia Cattaneo, bronzo quest’oggi, e Mirco Maestri. Elena Cecchini e Vittoria Guazzini, argento lo scorso anno in Olanda, compongono due terzi della staffetta femminile assieme a Gaia Masetti.

L’Italia sarà la quinta delle sei Nazionali a prendere il via, precisamente alle ore 15.13. Come spesso accade nel Team Relay, la gara sarà suddivisa in due ondate: la prima, che inizierà alle 14.30, vedrà protagoniste nell’ordine Bulgaria, Ucraina e Belgio che partiranno con tre minuti di distanza l’una dall’altra. La seconda ‘ondata’ partirà invece con la Polonia alle 15.10, seguita dalla Polonia e dalla Germania, ultima partente alle 15.16.

EUROPEI CICLISMO, LA STARTLIST DEL TEAM RELAY

14.30 Bulgaria

14.33 Ucraina

14.36 Belgio

15.10 Polonia

15.13 Italia

15.16 Germania