Dove vedere in tv Joshua-Dubois, Mondiale pesi massimi IBF: programma, orario, streaming

Anthony Joshua contro Daniel Dubois. C’è un altro combattimento per il titolo mondiale dei pesi massimi, questo in quota IBF: è un affare tutto britannico. Anzi, tutto londinese, visto che i due contendenti sono non proprio di Londra in quanto tale, ma comunque dei dintorni.

Per AJ è la grande occasione di ritornare ad avere un ruolo di primo piano nel pugilato globale, quello che ha perso a causa dell’avvento di Oleksandr Usyk prima ancora di Tyson Fury, dato che è l’ucraino ad averlo battuto due volte. Per Dubois, in arte Dynamite o Triple D, è la possibilità di ricercare quello che ha già invano provato a raggiungere a Wroclaw nel 2023 proprio contro Usyk. In qualsiasi caso, per il vinicitore si apriranno varie porte, per lo sconfitto resta da capire quante se ne chiudono.

Il combattimento tra Anthony Joshua e Daniel Dubois si terrà alle ore 23:00 circa a Wembley, con riunione che avrà inizio alle ore 16:30. Non è prevista diretta tv; diretta streaming, invece, su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO JOSHUA-DUBOIS, MONDIALE MASSIMI IBF OGGI

Sabato 21 settembre

UNDERCARD

Dalle ore 16:30 Mark Chamberlain-Josh Padley – Superleggeri

Josh Kelly-Ishmael Davis – Medi

Anthony Cacace-Josh Warrington – Mondiale IBO superpiuma

Joshua Buatsi-Willie Hutchinson – Mondiale WBO interim mediomassimi

Tyler Denny-Hamzah Sheeraz – Europeo medi

Performance di Liam Gallagher

MAIN EVENT

Ore 23:00 circa Anthony Joshua-Daniel Dubois – Mondiale IBF massimi

PROGRAMMA JOSHUA-DUBOIS, MONDIALE MASSIMI IBF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport