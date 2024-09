Cosa è successo a Luna Rossa: il guasto che ha portato alla squalifica con Alinghi

Luna Rossa non ha potuto disputare la regata contro Alinghi, venendo squalificata nell’ultima sfida del round robin della Louis Vuitton Cup. L’equipaggio italiano era infatti più lontano di 100 metri dal boundary (il limite del campo di regata nelle acque di Barcellona) in occasione delle fasi di pre-partenza, che incominciano due minuti prima del via vero e proprio del match race. Team Prada Pirelli non si è presentata nello specchio previsto nel tempo utile e ha così perso l’incrocio con gli svizzeri.

Si è trattata di un ko molto importante, perché INEOS Britannia ha potuto operare l’aggancio al primo posto in classifica generale e poi ha vinto lo spareggio risolutore con gli uomini dello skipper Max Sirena. Ben Ainslie e compagni hanno così guadagnato il diritto di scegliere il proprio avversario in semifinale: la loro decisione dovrebbe andare su Alinghi, ma in linea teorica potrebbero valutare anche le opzioni Luna Rossa e American Magic.

Ma cos’è successo a Luna Rossa contro Alinghi? Qual è stato il guasto che ha impedito di disputare la regata contro Alinghi? L’esperto Stefano Vegliani ha spiegato la criticità nella rubrica “La Strambata” sulle colonne di OA Sport: “Il meccanismo che muove il braccio a cui è attaccato il foil è andato in tilt. Si tratta di un componente standard che viene fornito dai neozelandesi. La causa può essere elettrica, di software, hardware, un problema idraulico o informatico: non ce lo diranno mai. Psicologicamente ha influito, perché tu per 40 minuti sei occupato a riparare la barca, non arrivi così concentrato alla partenza”.