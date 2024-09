Cosa è successo a Draper contro Sinner: attacco di nausea nel secondo set

Un match durissimo. La prima semifinale degli US Open 2024 tra Jannik Sinner e Jack Draper si sta sviluppando in un contesto complicatissimo. A New York fa molto caldo e l’umidità e su livelli altissimi. Condizioni che stanno dando non pochi problemi a entrambi i tennisti, non in grado di esprimere il loro miglior tennis.

Una partita in cui si è giocato moltissimo nei turni al servizio di Draper, con il britannico che più volte si è aggrappato alla battuta per cancellare le palle break costruite da Sinner o comunque dovendo rimontare da una situazione di svantaggio. Uno sforzo pazzesco quello fatto dal rappresentante del Regno Unito, che ha avuto un costo nelle fasi decisive dei primi due parziali vinti da Jannik 7-5 7-6 (3).

Conseguenze ce ne sono state anche nello stato di salute del britannico, quando nell’ottavo game del secondo set, mentre Sinner era al servizio, ha dato di stomaco per via delle alte temperature e di quello di cui si è già fatto cenno.

Una situazione che si è verificata in campo, che ha costretto il giudice di sedia a intervenire per fare in modo che lo status del Centrale venisse ripristinato.