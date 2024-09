Cosa è successo a Bagnaia e perché Marquez gli ha fatto un favore a Mandalika

Pre-qualifiche piuttosto movimentate a Mandalika (Indonesia), sede del 15° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito asiatico, i centauri della classe regina si sono dati battaglia nel trovare il tempo buono per essere nella Q2 delle qualifiche di domani, riservata ai migliori dieci crono della sessione.

Non è stato un turno semplice per Francesco Bagnaia, che ha faticato a trovare la quadra, ma nel momento in cui è stato necessario fare il tempo, la missione è stata compiuta. Pecco ha concluso in quarta posizione a 0.082 dal compagno di squadra in Ducati ufficiale, Enea Bastianini. Grandissimo equilibrio, se si considera che ci sono stati ben quattro piloti in meno di un decimo, ovvero il romagnolo, Jorge Martin, Franco Morbidelli e per l’appunto il piemontese.

Un po’ più staccato, ma neanche di così tanto, Marc Marquez che con la Ducati Gresini ha concluso in settima piazza a 0.255 dal vertice. L’asso nativo di Cervera, comunque, andrà osservato con attenzione specialmente se le condizioni meteo dovessero cambiare e lui è un maestro nell’adattarsi piuttosto in fretta.

Legato a Marc e a Pecco quanto accaduto in chiusura della sessione. Nel momento in cui il piemontese ha effettuato la sua simulazione di partenza, la sua GP24 ha perso improvvisamente il proprio spunto. La sensazione è che la benzina sia finita. A questo punto, Bagnaia si è letteralmente appoggiato a Marquez che stava sopraggiungendo e insieme sono tornati ai box. Un favore dello spagnolo al centauro italiano, magari già proiettandosi al futuro da compagni di squadra nel Team Factory a Borgo Panigale del 2025.

Di seguito il video:

VIDEO MARQUEZ FA UN FAVORE A BAGNAIA