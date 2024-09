Coppa Davis, sarà Italia-Argentina ai quarti di finale. Il tabellone delle Finals di Malaga

Archiviata domenica scorsa la fase a gironi, quest’oggi si è svolto il sorteggio del tabellone della Final Eight di Coppa Davis, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. L’Italia, campione del mondo in carica, ha scoperto dunque l’avversaria che dovrà fronteggiare ai quarti di finale dopo aver vinto la Pool A di Bologna.

Gli Azzurri se la vedranno con l’Argentina, seconda classificata nel gruppo D, mentre l’altro match della parte alta del tabellone sarà tra Stati Uniti e Australia. I padroni di casa della Spagna sfideranno i Paesi Bassi (secondi nel girone A dietro all’Italia), con all’orizzonte un confronto in semifinale contro la vincente dell’interessante quarto di finale tra Canada e Germania.

Il capitano Filippo Volandri avrà adesso a disposizione un periodo per valutare lo stato di forma dei giocatori in lizza per la convocazione, in attesa di prendere le decisioni definitive su chi portare a Malaga. Il tecnico toscano potrà selezionare al massimo cinque tennisti, ma i possibili candidati sono 8-9 al netto di eventuali rinunce o problemi fisici.

TABELLONE FINAL EIGHT COPPA DAVIS 2024

Italia-Argentina

USA-Australia

Canada-Germania

Spagna-Olanda