Coppa Davis, l’Italia si qualifica alle Finals se…Le combinazioni e l’ipotesi sconfitta con l’Olanda

L’Italia ha vinto i primi due confronti della fase a gironi della Coppa Davis, in corso di svolgimento sul cemento indoor della Unipol Arena di Bologna: mercoledì gli azzurri avevano regolato il Brasile per 2-1 grazie alle affermazioni in singolare di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, oggi la squadra di Filippo Volandri si è imposta sul Belgio per 2-1 dopo il sigillo di Berrettini in singolare e il successo in doppio firmato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

La nostra Nazionale svetta così in testa alla classifica del gruppo A con 2 punti (4 partite vinte su 6), davanti a Olanda e Belgio (1 punto e 3 partite vinte per entrambe). Il raggruppamento si concluderà nel fine settimana: sabato si disputerà Belgio-Brasile, mentre domenica andrà in scena Italia-Olanda. Le prime due classificate si qualificheranno alle Finals in programma nel mese di novembre a Malaga (Spagna), ma cosa deve fare l’Italia per accedere ai quarti di finale della massima competizione tennistica per Nazionali?

Gli azzurri saranno certi del passaggio del turno in caso di vittoria contro l’Olanda: in quel caso si blinderà il primo posto nel girone con tre punti all’attivo. Si potrebbe festeggiare il biglietto per gli atti conclusivi anche se il Brasile dovesse battere il Belgio nel confronto di domani pomeriggio: questa ipotesi renderebbe lo scontro diretto di domenica contro i tulipani utile “solo” per il primato nel raggruppamento.

Ma cosa succede se il Belgio batte il Brasile e l’Italia perde contro l’Olanda? L’Italia viene eliminata in caso di sconfitta per 3-0 e concomitante successo del Brasile. Gli azzurri possono qualificarsi perdendo per 2-1, ma contestualmente il Belgio dovrà vincere solo per 2-1: in questo caso si andranno a vedere quoziente set e quoziente game per decidere le due qualificate.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE FINALS DI COPPA DAVIS SE…

Batte l’Olanda (in questo caso l’Italia sarebbe prima nel girone).

Il Brasile batte il Belgio (in questo caso Italia-Olanda è decisiva “solo” per il primo posto).

Il Belgio batte il Brasile per 2-1 e l’Italia perde con l’Olanda per 1-2: in questo Italia, Olanda e Belgio sarebbero alla pari (2 punti e 5 partite vinte a testa), a determinare il passaggio del turno saranno nell’ordine il quoziente set, il quoziente game e il ranking per Nazioni. Quando il quoziente set o il quoziente game o il ranking avranno deciso la prima in classifica, la seconda sarà la vincitrice dello scontro diretto tra le altre due formazioni che inizialmente erano alla pari

CLASSIFICA GIRONE A COPPA DAVIS

1. Italia 2 punti (4 partite vinte su 6; 55,56% set vinti; 51,12% game vinti)

2. Paesi Bassi 1 punto (3 partite vinte su 6; 44,44% set vinti; 49,68% game vinti)

3. Belgio 1 punto (3 partite vinte su 6; 39,89% set vinti; 51,76% game vinti)

4. Brasile 0 punti (2 partite vinte su 6; 27,78% set vinti; 47,27% game vinti)