Coppa Davis, il Canada batte la Gran Bretagna 2-1 e vola da prima a Malaga

Il Canada chiude a punteggio pieno il proprio girone di Coppa Davis ed è ai quarti di finale con l’Argentina. La Gran Bretagna si arrende per 2-1 alla O2 Arena di Manchester ed è mestamente eliminata dalla competizione, mancando l’ingresso alla seconda fase della competizione

Basta già la prima partita per mandare la Nazionale della foglia d’acero a Malaga. Denis Shapovalov torna a giocare a livelli congeniali al suo talento smisurato e fa un sol boccone di Daniel Evans, che viene travolto nella prima frazione e capitola nella seconda con il break subito al dodicesimo gioco che vale il 6-0 7-5 per l’ex top 10 ed il biglietto per la Spagna al Canada.

La seconda partita tra Felix Auger-Aliassime e Jack Draper diventa sostanzialmente inutile, ma è comunque sfida vera fino alla fine: ci sono due set combattuti tra i due, con il nordamericano che chiude definitivamente il tie tra le due squadre con un 7-6 7-5 di livello. Il doppio serve solo per chiudere la questione: Neal Skupski ed Henry Patten regalano il punto della bandiera ai britannici sulle ‘vecchie conoscenze’ azzurre Gabriel Diallo ed Alexis Galerneau per 7-5 6-4.