Coppa Davis, il calendario delle Finals 2024. Italia svantaggiata rispetto alla Spagna

Arrivano notizie e comunicati dall’International Tennis Federation (ITF). È stato reso noto, infatti, il calendario della Final Eight di Coppa Davis che disputerà al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. Uno schedule non proprio favorevole all’Italia (campione in carica) rispetto alla Spagna, se si fa una valutazione sul tempo di recupero a disposizione.

Gli uomini di Filippo Volandri, infatti, saranno impegnati nell’ultimo giorno dei quarti di finale contro l’Argentina, ovvero giovedì 21 novembre alle ore 17.00. In quello stesso giorno saranno protagonisti USA e Australia. Da quest’ultimo scontro verrà fuori la compagine rivale degli azzurri, qualora chiaramente vincessero contro gli argentini.

Ad aprire le danze saranno i padroni di casa contro i Paesi Bassi, ovvero il 19 novembre alle ore 17.00. Nel giorno successivo è previsto alle ore 12.00 l’altro quarto della parte bassa del tabellone, ossia quello tra la Germania e il Canada. Nel giorno successivo, la squadra capitanata da Volandri sarà in campo come detto.

Uno svantaggio perché, per l’appunto, la formazione nostrana potrebbe finire tardi la sfida contro i sudamericani, non avendo tanti margini di recupero dal punto di vista fisico, dovendo affrontare la semifinale (possibile) il 23 novembre. Penultimo atto che sarà poi in serie alla Finale della competizione (domenica 24 novembre). Un programma in cui gli spagnoli, qualora dovessero proseguire nel loro percorso, avrebbero tempi migliori per tirare il fiato.

Da dire, però, che se Carlos Alcaraz dovesse fare strada nelle ATP Finals di Torino, non sarebbe facile gestire per lui l’impegno nella sfida contro gli olandesi. L’atto conclusivo a Torino è il 17 novembre, pertanto è da valutare anche questa situazione. Si spera che il capitano non giocatore italiano possa avere a disposizione la formazione migliore, potendo finalmente schierare Jannik Sinner e Matteo Berrettini nelle Finali, cosa che non è mai stato possibile in passato.

CALENDARIO FINAL EIGHT COPPA DAVIS 2024

QUARTI DI FINALE

Martedì 19 novembre

17:00 Spagna vs Paesi Bassi

Mercoledì 20 novembre

12:00 Germania vs Canada

Giovedì 21 novembre

10:00 USA vs Australia

17:00 Italia vs Argentina

SEMIFINALI

Venerdì 22 novembre

17:00 Germania/Canada vs Spagna/Paesi Bassi

Sabato 23 novembre

13:00 Italia/Argentina – USA/Australia

FINALE

Domenica 24 novembre

16:00 (Germania/Canada vs Spagna/Paesi Bassi) vs (Italia/Argentina – USA/Australia)