Coppa Davis 2024, ultimi verdetti in vista di Malaga: che incertezza nel Gruppo D

La fase a gironi della Coppa Davis 2024 si conclude nella giornata odierna, di conseguenza tutti gli ultimi verdetti al termine di questa domenica saranno emessi in vista delle Final 8 di Malaga che si svolgeranno dal 19 al 24 novembre. Le squadre qualificate sono già quasi tutte delineate, ma ci sono gli ultimi nodi da sciogliere.

Nel Gruppo A l’Italia è già aritmeticamente qualificata in virtù del successo di ieri del Brasile sul Belgio che ha dato alla squadra di Volandri il pass con una partita di anticipo. Resta da definire la seconda qualificata: in caso di 3-0 azzurro, ecco che passerebbe il Brasile, mentre con qualunque altro risultato passerebbe l’Olanda. Fondamentale però sarebbe per gli azzurri il successo per assicurarsi il primo posto.

Tutto deciso nel Gruppo B di Valencia, con Spagna e Australia già qualificate che si affrontano in un vero e proprio scontro diretto per il primo posto, in un incrocio che potrebbe riguardare anche l’Italia. Sfida tra le deluse a Zhuhai nel Gruppo C tra Slovacchia e Cile, già sicure di andare a casa e che giocheranno fondamentalmente solo per l’onore di fronte a poche decine di spettatori.

Il piatto forte sarà quello di Manchester nel Gruppo D: la sfida tra Canada e Gran Bretagna sarà decisiva per le sorti di questo raggruppamento. L’Argentina grazie al 3-0 di ieri alla Finlandia è già matematicamente alle Final 8, mentre al Canada per passare basta vincere un incontro dei tre. Non possono sbagliare i padroni di casa, che dovranno vincere 3-0.