Coppa Davis 2024, si comincia! Olanda-Belgio a Bologna, debutto per Australia e Germania

Si comincia, finalmente. La Coppa Davis 2024 dà il via alla propria fase finale: una settimana, sedici squadre, quattro gironi in quattro differenti città (Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai) che decideranno chi saranno le otto Nazionali che accederanno alla fase ad eliminazione diretta di Malaga.

Alla Unipol Arena non è ancora il momento del debutto dell’Italia, che rimarrà a guardare la sfida tra Olanda e Belgio. Derby del Benelux potenzialmente interessante, con gli oranges che partono favoriti per la presenza dei solidi Botic van de Zandschulp e Tallon Griekspoor. Occhio però al talento di Zizou Bergs e al doppio Gille-De Vliegen che può giocare un bello scherzetto.

A Valencia sarà il turno di Australia e Francia. Quello che negli ultimi anni è mancato agli oceanici è un secondo singolarista affidabile e potrebbe averlo trovato in Alexei Popyrin, vincitore a Montreal e capace di battere Novak Djokovic durante gli ultimi US Open. Per i finalisti della scorsa edizione è un impegno più comodo di quanto direbbe la storia, con Adrian Mannarino come giocatore di punta.

A Zhuhai vedremo la testa di serie numero 4 del torneo, la Germania di Alexander Zverev… senza Alexander Zverev. Il numero 2 al mondo non sarà della partita e toccherà a Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer conquistare la qualificazione, si comincia con la Slovacchia che, oltre ad Alex Molcan, non sembra avere armi per impensierire i teutonici.

A chiudere i conti, il confronto tra Canada e Argentina. La Nazionale della foglia d’acero è nuovamente senza i suoi migliori talenti, Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, e ci saranno di nuovo Gabriel Diallo e Vasek Pospisil a cantare e portare la croce. Potrebbe non bastare contro la Celeste, che affianca a Francisco Cerundolo due signori singolaristi come Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry oltre al doppio Gonzalez-Molteni.