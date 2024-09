Coppa Davis 2024, Olanda-Brasile per rientrare in corsa nel gruppo dell’Italia, riscatto per Cechia e Cile?

Terza giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2024 e giunge il momento per alcune squadre del secondo match da affrontare con l’obiettivo stampato in testa di arrivare a Malaga. Continua questa competizione piena di contraddizioni e piuttosto inspiegabile nel suo format per una presenza di pubblico insufficiente nei giorni in cui non è presente la squadra di casa e per match tutt’altro che di richiamo per i giocatori in campo.

Su tutti stiamo parlando del gruppo di Zhuhai: si affronteranno Germania e Cile in questo giovedì con i tedeschi che hanno vinto per 3-0 il primo tie contro la Slovacchia con la coppia di singolaristi Hanfmann e Marterer e il doppio rodato formato da Krawietz/Puetz. Cile che invece ha perso contro gli Stati Uniti per 3-0 perdendo tutti e tre i match al tiebreak del terzo set: servirà un riscatto.

Nel Gruppo A dell’Italia si troveranno Olanda e Brasile, le sconfitte della prima giornata: entrambe hanno perso per 2-1 rispettivamente contro Belgio e Italia, entrambe devono vincere possibilmente per 3-0 per rimanere in corsa e i neerlandesi sono favoriti con due singolaristi solidi come Griekspoor e van de Zandschulp e Koolhof che sulla carta rappresenta un buon punto di partenza per il doppio.

Interessante il confronto tra Repubblica Ceca e Australia nel Gruppo C a Valencia: i cechi hanno perso con onore per 3-0 contro la Spagna, con Machac che ha lottato per un set e mezzo ad armi pari con Alcaraz e il doppio Mensik/Pavlasek che è arrivato al tiebreak del terzo con Granollers/Alcaraz. Aussie che invece hanno vinto al doppio decisivo contro la Francia con la garanzia della coppia Ebden/Purcell.

Infine Canada-Finlandia per il Gruppo D che finora è molto equilibrato, con i primi tie finiti tutti 2-1. Finlandesi che hanno raccolto un punto contro la Gran Bretagna grazie al sorprendente doppio Heliovaara/Virtanen, mentre Shapovalov e Auger-Aliassime hanno trascinato la loro Nazionale contro l’Argentina e hanno l’obiettivo di vincere questo raggruppamento.