Coppa Davis 2024 oggi in tv: orari 12 settembre, programma, le partite di tutti i gironi

Terza giornata della fase a gironi delle finali di Coppa Davis 2024. Ci saranno alcune sfide decisamente molto importanti. Si parte nella primissima mattinata italiana (ore 5.00) con la sfida tra Germania e Cile. I tedeschi, dopo il 3-0 alla Slovacchia, con una vittoria potrebbero già staccare il biglietto per Malaga, mentre i sudamericani sono spalle al muro dopo l’inaspettato e clamoroso 3-0 subito dagli Stati Uniti.

Altra squadra che va a caccia della seconda vittoria è il Canada. Nel girone di Manchester, Auger-Aliassime e Shapovalov hanno guidato la propria nazionale al successo per 2-1 sugli argentini ed ora i canadesi partono nettamente favoriti contro una Finlandia obbligata a vincere dopo il ko per 2-1 contro la Gran Bretagna.

E’ quasi un dentro o fuori quello tra Olanda e Brasile. Gli olandese si sono fatti sorprendere clamorosamente dal Belgio all’esordio, con Griekspoor che deve riscattarsi dopo la sconfitta con Bergs. I brasiliani hanno sognato con un incredibile Thiago Monteiro, ma alla fine si sono arresi agli azzurri. Prevista sicuramente battaglia.

L’Australia ha superato la Francia grazie al doppio nella prima giornata, mentre la Cechia è stata sconfitta dalla Spagna padrone di casa a Valencia. Una sfida decisamente equilibrata con ogni incontro veramente equilibrato e dove può succedere di tutto.

Si gioca oggi la terza giornata della fase a gironi delle finali di Coppa Davis 2024. Sarà possibile seguire il match del girone A (Bologna) in diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024 OGGI

Giovedì 12 settembre

Ore 5:00 Germania-Cile (Girone C, Zhuhai)

Ore 12:00 Canada-Finlandia (Girone D, Manchester)

Ore 15:00 Paesi Bassi-Brasile (Girone A, Bologna)

Ore 16:00 Australia-Cechia (Girone B, Valencia)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:

Paesi Bassi-Brasile: RaiSport (dalle 16.45), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Canada-Finlandia e Australia-Cechia: canali Sky Sport 251 e 252

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX