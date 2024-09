Coppa Davis 2024 oggi in tv: orari 11 settembre, programma, le partite di tutti i gironi

Seconda giornata della fase a gironi dell’attuale Coppa Davis, il quale format è radicalmente cambiato dal 2019: quattro raggruppamenti, sedici squadre coinvolte di cui otto si qualificheranno alla fase finale di Malaga a novembre.

Giornata in cui debutterà la squadra campione in carica, ossia l’Italia di Filippo Volandri. Non ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma i due posti da singolaristi saranno contesi da Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, mentre in doppio dovrebbero giocare Andrea Vavassori e Simone Bolelli. A Valencia esordirà la Spagna di Carlos Alcaraz contro la Repubblica Ceca, sfida tra Cile e Stati Uniti nel girone in Cina di Zhuhai che è rimasto ieri drammaticamente senza pubblico, mentre la Gran Bretagna troverà la Finlandia a Manchester.

Seconda giornata della fase a gironi di Coppa Davis 2024 in quattro sedi differenti. Sarà possibile seguire il match dell’Italia contro il Brasile su Rai 2 dalle 15.00 alle 19.45 e dalle 19.45 in poi su Rai Sport in chiaro, per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e SuperTenniX.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024 OGGI

Mercoledì 11 settembre

Ore 5.00 Stati Uniti-Cile (Girone C, Zhuhai)

Ore 14.00 Finlandia-Gran Bretagna (Girone D, Manchester)

Ore 15.00 Italia-Brasile (Girone A, Bologna)

Ore 16.00 Repubblica Ceca-Spagna (Girone B, Valencia)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15.00 alle 19.45, Rai Sport dalle 19.40 in poi, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX