Coppa Davis 2024: no Alcaraz, no problem. La Spagna batte l’Australia al doppio decisivo ed è prima nel girone

La Spagna, anche senza la presenza di Carlos Alcaraz (che non si è presentato in campo in questa giornata finale anticipata a Valencia), riesce a portare a casa il primo posto nel girone. Battuta l’Australia per 2-1, e a questo punto c’è una certezza: quella che lega gli iberici al fatto che da vincenti del Gruppo B non incroceranno la corrispettiva del Gruppo A, quello dell’Italia.

Pablo Carreno Busta b. Jordan Thompson 2-6 6-2 7-6(3)

Oggi è numero 207 del mondo, ma dimenticate i numeri quando si parla di Carreno Busta, che sta riemergendo da un difficilissimo periodo fatto di infortuni. La prova arriva a Valencia: nel cambio di formazione dovuto al fatto che Carlos Alcaraz, assicurata la qualificazione della Spagna, non si danni l’anima, il trentatreenne di Gijon fa suo in rimonta un match che poteva essere complicatissimo con Jordan Thompson. Sotto di un break nel terzo set, lo spagnolo rimonta proprio mentre l’australiano serve per il match e poi lo sorpassa al tiebreak.

Alexei Popyrin b. Pedro Martinez 6-4 6-4

Un break per set, alla fine dei conti, va a decidere il match tra il vincitore del Masters 1000 di Montreal e il migliore degli spagnoli che possono farsi largo in questa giornata. Eppure Martinez una chance di girare la situazione ce l’avrebbe, con tre palle break nel secondo set: le manca tutte, e così non solo per lui non c’è più niente da fare nel prosieguo del confronto, ma si aprono scenari per capire quale diventerà il doppio in quel di Valencia.

Marcel Granollers/Pedro Martinez b. Matthew Ebden/Max Purcell 5-7 6-4 6-4

La scelta, in casa spagnola, contro Matthew Ebden e Max Purcell, gli ori olimpici in carica, ricade sullo schierare ancora Martinez al fianco di Marcel Granollers. Questa inizialmente sembra un’idea abbastanza lontana da molti canoni di realtà, ma dopo un primo set perso per 7-5 gli spagnoli scappano a inizio secondo parziale e lo portano a casa per 6-4. E lo stesso canovaccio finisce per verificarsi nel terzo parziale, che vede materializzarsi una delle più clamorose sorprese della settimana e il primo posto della Spagna.