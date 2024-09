Coppa Davis 2024: la situazione dei gironi. In quattro già ai quarti, Italia e Canada devono ancora chiudere il conto

Andiamo a riepilogare la situazione generale dei gironi in Coppa Davis, per quella che si prospetta essere una due giorni finale spaccata a metà. Da una parte il già deciso di Valencia e Zhuhai, dall’altra le questioni ancora da dirimersi di Bologna e Manchester.

Nel girone A, quello di Bologna, com’è noto, l’Italia è in testa, ma deve guardarsi dal rientro tanto dei Paesi Bassi quanto del Belgio. In particolare, con gli azzurri a due vittorie, ma due match persi, e olandesi e belgi con un 1-1 e 3-3 in questo senso, fa sì che un 3-0 degli orange con contemporanea vittoria belga per 2-1 o 3-0 possa ancora stravolgere le carte in tavola. Anche un 1-2 potrebbe tenere dentro gli azzurri, che comunque hanno in mano il loro destino. Con una vittoria sul Belgio può sperare di rientrare anche il Brasile (che, vincendo, qualificherebbe proprio l’Italia).

Nel girone B, quello di Valencia, è tutto già deciso. Australia e Spagna giocheranno domani per decidere quale sarà la squadra prima classificata, mentre per Francia e Cechia oggi c’è da scoprire soltanto quale sarà la terza classificata.

Nel girone C, quello di Zhuhai (e su questo si dovrebbero aprire tante discussioni), per Germania e USA i giochi sono già fatti: oggi vanno in campo per definire quale squadra primeggerà nel raggruppamento. Domani ci sarà una domenica sostanzialmente inutile con Slovacchia-Cile (ed è lo scenario peggiore possibile per la fase a gironi).

Nel girone D, quello di Manchester, è invece ancora tutto in gioco. Il Canada ha la qualificazione quasi assicurata, ma domani dovrà vedersela con la Gran Bretagna padrona di casa nonché assetata di rivincita dopo l’inattesa sconfitta con l’Argentina. Che, battendo la non certo irresistibile Finlandia (per i giocatori che ci sono), eviterebbe di dover rischiare il conteggio dei match e anche un arrivo a tre in caso di nuova sconfitta britannica.