Coppa Davis 2024, il Brasile supera il Belgio e spedisce l’Italia a Malaga

Altra sorpresa nel Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis 2024 alla Unipol Arena di Bologna. Il Belgio doveva battere il Brasile per approdare a Malaga dopo la sconfitta contro l’Italia e invece con grande orgoglio a prevalere sono i sudamericani che quindi fanno un piacere ai ragazzi di Volandri che sono certi di aver staccato il pass per le Final 8.

A portare il primo punto ci ha pensato un grande Joao Fonseca che ha avuto la meglio di Raphael Collignon con il punteggio di 6-3 6-7(2) 6-3. Il brasiliano ha giocato un altro match davvero brillante dopo quello vinto contro van de Zandschulp due giorni fa. Il talento verdeoro ha avuto solo un passaggio a vuoto alla fine del secondo set, quando la prima è calata e il match sembrava girare, ma nel terzo ha ripreso in mano il gioco e ha vinto meritatamente.

L’impresa però è stata quella di Thiago Monteiro che ha saputo rimontare contro Zizou Bergs con lo score di 4-6 7-6(5) 7-5 in due ore e tre quarti di gioco. Il belga ha pagato alcune delle fatiche del match di ieri contro Cobolli, mentre il brasiliano ha continuato a giocare un tennis offensivo e coraggioso come negli scorsi giorni, meritando così il successo, anche per i tanti errori di Bergs nei momenti decisivi.

Il tutto si è concluso con la vittoria dei belgi in doppio con Gille/Vliegen che hanno prevalso su Matos/Melo per 6-3 3-6 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. I finalisti 2023 del Roland Garros hanno complessivamente giocato meglio, hanno saputo aver coraggio sulle chance da annullare e si sono presi di forza il match nel terzo.