Coppa Davis 2024, i convocati di Volandri per Bologna: assenti Sinner e Musetti. C’è Berrettini!

È stato diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per l’appuntamento della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis, in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre all’Unipol Arena di Bologna. La formula prevede per ogni tie la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento di qualificheranno alle Finals, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga con tabellone a eliminazione diretta. Il sorteggio della Final 8 di Malaga verrà effettuato a settembre. Ebbene, sono state prese delle decisioni importanti per questo appuntamento da parte del capitano non giocatore, Filippo Volandri.

Non saranno presenti i primi due giocatori italiani del ranking ATP, ovvero Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’assenza dell’altoatesino era abbastanza prevedibile, visto il percorso negli US Open e la Finale del Major che lo attende domenica 8 settembre. Discorso un po’ diverso per Musetti, che evidentemente ha risentito dei tanti impegni dell’ultimo periodo, ivi comprese le Olimpiadi.

Pertanto, Volandri ha deciso di richiamare in Nazionale Matteo Berrettini, che guiderà un gruppo formato anche da Matteo Arnaldi e da Flavio Cobolli. Si punterà poi anche sulla collaudata coppia di doppio composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quest’ultimo fresco vincitore con Sara Errani del doppio misto a New York. Giova sottolineare anche l’assenza di Luciano Darderi, anch’egli evidentemente con le pile un po’ scariche.

Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI ITALIA COPPA DAVIS 2024

Matteo Berrettini

Matteo Arnaldi

Flavio Cobolli

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Gli azzurri inseriti nel girone con Olanda, Belgio e Brasile, inizieranno contro i sudamericani l’11 settembre, mentre il 13 ci sarà la sfida contro i belgi e in conclusione l’incontro con gli olandesi il 15 settembre.

“Le scelte di oggi sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione! Per quanto riguarda Jannik che ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale. Lorenzo ci ha manifestato la necessità di fermarsi qualche giorno, dopo il tour de force cui si è sottoposto negli ultimi mesi, anche per la partecipazione all’Olimpiade, e, anche in questo caso d’accordo con la Federazione, ho deciso per il bene suo e della squadra di consentirgli di recuperare una condizione psicofisica ottimale. Pertanto il gruppo che scenderà in campo a Bologna sarà comunque forte, motivato e in questo momento il più attrezzato per affrontare le squadre avversarie e per guadagnare le Finals di Malaga“, le parole del capitano non giocatore.