Coppa Davis 2024, Flavio Cobolli al debutto contro il Belgio? Gli azzurri possono già volare a Malaga

Secondo incontro della fase a gironi della fase finale di Coppa Davis per i campioni in carica dell’Italia: i ragazzi di Filippo Volandri hanno iniziato la loro avventura nella competizione alla Unipol Arena di Bologna battendo per 2-1 il Brasile non senza difficoltà, con la vittoria stentata in tre ore e quaranta di Matteo Arnaldi contro Thiago Monteiro e la sconfitta del doppio Bolelli/Vavassori contro Matos/Melo.

Italia che affronterà il Belgio in un confronto che potrebbe già spedire con due giorni d’anticipo gli azzurri alle Final 8 di Malaga. Infatti battendo per 3-0 la formazione guidata da Steve Darcis, l’incontro di domenica contro l’Olanda diventerebbe dirimente solo in ottica primo posto. Un secondo tie che è sicuramente alla portata dell’Italia.

Su chi ricadranno le scelte di capitan Volandri? Indiscrezioni insistono per un debutto di Flavio Cobolli come numero 1 della squadra. Arnaldi è infatti uscito acciaccato dalla sfida contro Monteiro per un problemino alla caviglia e non ha convinto dal punto di vista del gioco, mentre il romano è carichissimo ed è pronto a debuttare con la maglia azzurra, dopo aver saltato sfortunatamente anche le Olimpiadi.

Italia che dovrebbe avere una certa superiorità nel primo singolare, con Matteo Berrettini favoritissimo contro Raphael Collignon, mentre già un eventuale confronto tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs sarebbe più incerto. Arrivare al doppio decisivo potrebbe essere un rischio: Sander Gille e Joran Vliegen sono una coppia rodata e hanno sconfitto all’esordio Koohlof e van de Zandschulp e hanno le qualità per battere Bolelli/Vavassori, in questo momento non brillanti. Un confronto da non prendere sottogamba per gli azzurri perché sappiamo che questa competizione può regalare brutti scherzi velocemente.