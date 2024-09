Colpaccio di Bu a Pechino! Sorprende Rublev e sfiderà Sinner in semifinale!

Sono giornate da… spavento a Pechino. Scusate il gioco di parole, ma non ne veniva in mente uno migliore per poter descrivere il colpaccio di Yunchaokete Bu, che dimostra di non essere un fuoco di paglia dopo aver superato anche Lorenzo Musetti. Il giocatore cinese approfitta delle condizioni non perfette di Andrey Rublev, che non ha evidentemente retto il doppio impegno dopo aver giocato in mattinata contro Alejandro Davidovich Fokina: il russo capitola per 7-5 6-4 e lascia spazio al cinese di essere l’impronosticabile avversario di Jannik Sinner in semifinale.

Eppure nei primi minuti della partita le cose sembrano tranquillamente arridere al numero 6 del mondo, che sembra fare un po’ il gatto col topo. Ma sa che deve fare in fretta, poiché ha di fronte un giocatore che ha sorpreso in settimana e che soprattutto è molto più fresco: il break in favore di Bu arriva nell’undicesimo gioco e, con un servizio a zero, va a prendersi il primo set.

E sull’onda lunga della fiducia che ha conquistato, arriva un altro break in apertura del secondo set: arriva nel terzo gioco, sfruttando l’unica occasione al suo cospetto e difendendosi con le unghie e con i denti dagli attacchi del russo nel finale, che ha due chance di controbreak tra ottavo e decimo gioco ma trovando l’opposizione del cinese, che ottiene il risultato più prestigioso della sua carriera avanti al proprio pubblico.

Bu deve ringraziare la propria capacità difensiva: quattro palle break concesse, che rimangono comunque pochine in generale, ma soprattutto riuscendo ad annullarle tutte, potendo così sorridere al termine della partita per un risultato che non si sarebbe mai e poi mai aspettato.