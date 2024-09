Ciclismo su pista: i Mondiali 2030 si terranno a Brisbane. Prima prova verso le Olimpiadi 2032

La marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Brisbane 2032 passerà anche dal ciclismo su pista e dal velodromo della città australiana che nel 2030 ospiterà i Mondiali. E’ questa la notizia ufficiale che arriva dall’UCI e che viene rilanciata dall’AusCycling sui suoi canali social.

The @UCI_Track Cycling World Championships for elites, juniors, para-cyclists and masters are heading to Brisbane and Anna Meares Velodrome in 2030. Read our announcement: https://t.co/ae57TAtOT6@Queensland @visitbrisbane pic.twitter.com/ogJvcfJlA5 — AusCycling (@AusCycling) September 30, 2024

In una dichiarazione firmata dal Comitato Olimpico Australiano si dice: “AusCycling ha lavorato duramente per far sì che ciò accadesse e merita tutto quello che di buono succederà. Avere un Campionato Mondiale in patria, così vicino ai Giochi di Brisbane, sarà una grande spinta per i nostri atleti”.

“Attraverso eventi come questo, con i tifosi che che arriveranno in Australia per vedere i migliori ciclisti su pista del mondo in azione, l’Australia può continuare a dimostrare la sua capacità di ospitare importanti eventi sportivi globali che coinvolgono la comunità e attraggono l’interesse internazionale”.

Nel frattempo, il calendario dei Mondiali di ciclismo su pista prevedrà: la Danimarca nel 2024, il Cile nel 2025, la Cina nel 2026 e la Francia nel 2027, mentre la sede del 2028 dovrà ancora essere rivelata. Nel 2029 invece, la sede sarà quella di Abu Dhabi.