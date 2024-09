Ciclismo, Remco Evenepoel: “Sono concentrato per entrambe le gare dei Mondiali. Ganna e Tarling sono dei campioni”

Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di ciclismo su strada 2024 che scatteranno domani in Svizzera, a Zurigo. L’attesa per la cronometro individuale maschile élite è tutta ovviamente per Remco Evenepoel: il belga è il super favorito per la prova contro il tempo, campione iridato uscente e trionfatore alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella specialità.

Le sue parole alla vigilia: “Sono uno specialista nel trovare la forma migliore nei momenti giusti. Credo di aver trovato le mie migliori gambe al momento giusto. Dopo le Olimpiadi sono successe molte cose, feste, eventi, cerimonie, non è stato facile. Quando sono tornato a casa in Spagna ho provato a risalire in bici il più in fretta possibile, ma mi sono ammalato, e questo ha reso più complicato il ritorno ad una buona condizione. Però mi sono preso i miei tempi e sono rimasto calmo, e questo si è dimostrato il miglior approccio per arrivare in forma oggi. Ho ancora benzina nel serbatoio. Ho corso il Tour of Britain senza pressione, con tranquillità, e ora sono concentrato sui Mondiali e sul Giro di Lombardia”.

L’obiettivo in un primo momento era la tripletta: “Speravo di vincere tre titoli a cronometro, ma ho dovuto saltare i campionati europei a causa di un malanno”.

Sugli avversari principali: “Ganna e Tarling si erano concentrati al massimo sulle Olimpiadi. Li ho battuti senza una preparazione specifica, e questa deve essere stata una grande delusione per loro. Ma saranno pronti anche qui ai mondiali. Sono campioni, non sono da escludere tra i favoriti“.

Guardando al percorso e, poi, alla prova in linea: “Si tratta quasi di tre cronometro in una, ed è una cosa che dovrebbe essere adatta a me. Ma in realtà ho vinto su tutti i tipi di percorsi, quindi tutte le cronometro sono più o meno adatte a me. La mia motivazione è sempre al massimo. Sono una persona che vive per questo genere di competizioni e per vincere maglie distintive. Darò il mio 100% in entrambe le gare. Nessuna delle due avrà la precedenza sull’altra. Sono concentrato”.