Ciclismo, Mondiali 2024: tutti contro Remco Evenepoel in Svizzera. Filippo Ganna si gioca la medaglia

Si aprono i Mondiali di ciclismo in terra svizzera con la giornata dedicata alle cronometro individuali a livello élite. Spicca ovviamente quella maschile, in programma domani dalle 14.45, con una super sfida tra i big della disciplina che va a ripercorrere quella già vista alle Olimpiadi di Parigi.

Il dominatore della settimana a Cinque Cerchi in Francia è stato Remco Evenepoel che è anche il detentore del titolo iridato. Il belga va a caccia ovviamente della doppia corona e del bis a livello mondiale dopo l’oro agguantato in Gran Bretagna l’anno scorso. È il grandissimo favorito e, lungo i i 46,1 chilometri con partenza ed arrivo a Zurigo, sulla carta non dovrebbe avere rivali.

A lanciare la sfida al fenomeno della Soudal-QuickStep ci sono il secondo e il terzo dei Mondiali 2023: Filippo Ganna e Joshua Tarling. La coppia della Ineos Grenadiers non arriva però in gran forma all’appuntamento iridato: il fuoriclasse tricolore dopo l’argento olimpico a cronometro ed il bronzo in pista ha preferito prendersi un piccolo periodo di pausa su strada, saltando gli Europei, per poter puntare tutto su questa gara; il giovanissimo britannico, classe 2004, è caduto alla Vuelta, trovandosi costretto al ritiro. Entrambi però hanno le carte in regola per andare a caccia almeno delle medaglie (per Ganna sarebbe la quarta), difficile battere Evenepoel.

Non mancano gli altri contendenti per il podio. A partire da Primoz Roglic, campione olimpico uscente e vincitore della Vuelta, che poi si giocherà le sue carte anche nella prova in linea. Brandon McNulty ha vinto la prima cronometro alla Vuelta e si sta preparando al meglio proprio per questo appuntamento, mentre Stefan Küng è rimasto deluso dall’argento agli Europei e quindi andrà a caccia della rivincita. Chi ha dato spettacolo nella manifestazione continentale è il nostro Edoardo Affini che proverà a mantenere lo stato di forma per cercare il colpaccio anche a livello iridato.