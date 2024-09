Ciclismo, Mondiali 2024: il borsino dei favoriti. Evenepoel e Pogacar sopra tutti, Hirschi e Roglic mine vaganti

Siamo alla vigilia di una delle gare che è sempre tra le più attese dell’anno. Domani in Svizzera appuntamento con la prova in linea degli uomini élite ai Mondiali di ciclismo su strada: le condizioni meteo, a differenza dei giorni scorsi, dovrebbero non incidere sulla corsa, ma occhio ad un circuito durissimo, con oltre 4000 metri di dislivello totale.

Si prospetta una sfida a due: Tadej Pogacar contro Remco Evenepoel. Sono i grandi protagonisti di questa stagione: lo sloveno ha vinto il Giro d’Italia ed il Tour de France ed in generale ha sempre dominato quando ha corso, parte con i favori del pronostico su un percorso ideale per le sue caratteristiche. Il belga è stato perfetto quando ci sono state in palio le medaglie: oro alle Olimpiadi sia a cronometro che nella prova in linea, oro anche nella sfida alle lancette iridata; proverà a cercare il poker che sarebbe clamoroso.

Alle loro spalle diversi corridori che proveranno a dare filo da torcere a partire dal padrone di casa Marc Hirschi, compagno di team di Pogacar, che sta attraversando un periodo di forma eccezionale. In squadra con Pogacar, pronto a giocare la mossa a sorpresa, ci sarà il vincitore della Vuelta Primoz Roglic. Il campione in carica è invece Mathieu van der Poel: il neerlandese vuole provare a bissare il titolo agguantato in Gran Bretagna lo scorso anno.

Nomi da seguire anche quelli dello statunitense Matteo Jorgenson, del britannico Tom Pidcock, dello spagnolo Pello Bilbao e del due volte iridato Julian Alaphilippe. Partono un gradino indietro Ben Healy, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose e Michael Matthews.

BORSINO DEI FAVORITI PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2024

***** Tadej Pogacar

**** Remco Evenepoel

*** Marc Hirschi, Mathieu van der Poel

** Primoz Roglic, Matteo Jorgenson, Tom Pidcock, Pello Bilbao, Julian Alaphilippe

* Ben Healy, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Michael Matthews