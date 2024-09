Calendario Mondiali ciclismo 2024: programma, orari, tv, streaming

Archiviati gli Europei, è già tempo di pensare ai Mondiali 2024 di ciclismo su strada, che si disputeranno a Zurigo, in Svizzera, da domenica 22 a domenica 29 settembre. Saranno 11 nel complesso i titoli in palio, distribuiti lungo 8 giornate di gare.

Si inizierà con le prove a cronometro individuali, che saranno previste da domenica 22 a martedì 24, mentre la staffetta mista contro il tempo sarà in programma mercoledì 25, infine da giovedì 26 a domenica 29 si terranno le prove in linea.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, in diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 22 settembre

12.00 Cronometro élite donne

14.45 Cronometro élite uomini

Lunedì 23 settembre

09.15 Cronometro junior uomini

14.45 Cronometro under 23 uomini

Martedì 24 settembre

08.30 Cronometro junior donne

Mercoledì 25 settembre

14.00 Staffetta mista a cronometro

Giovedì 26 settembre

10.00 Corsa in linea junior donne

14.15 Corsa in linea junior uomini

Venerdì 27 settembre

12.45 Corsa in linea under 23 uomini

Sabato 28 settembre

12.45 Corsa in linea élite donne

Domenica 29 settembre

10.30 Corsa in linea élite uomini

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD, Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.