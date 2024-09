Ciclismo, Mondiali 2024: Grace Brown a caccia della doppia corona a cronometro, tante le rivali

È la gara che aprirà i Mondiali di ciclismo in Svizzera, una prova che, sulla carta, è tra le più equilibrate almeno a livello élite. In programma domani la cronometro individuale femminile a Zurigo: percorso più breve rispetto agli uomini, con 29,9 chilometri da percorrere e partenza da Gossau.

La donna più attesa è ovviamente la campionessa olimpica Grace Brown che vorrà chiudere il cerchio. In una stagione da sogno, nella quale ha già annunciato il ritiro (vediamo se ci ripenserà), va a caccia della doppia corona dopo il titolo olimpico conquistato a Parigi. È la favorita, ma non mancheranno le avversarie.

La sfidante diretta dovrebbe essere la britannica Anna Henderson, già seconda alle Olimpiadi, con la statunitense Chloe Dygert che proverà a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Da seguire per il podio anche Juliette Labous e le due più attese soprattutto per la prova in linea: Demi Vollering e Lotte Kopecky.

In casa Italia difficile, quasi impossibile, giocarsi qualcosa di importante. Vittoria Guazzini si è ben difesa agli Europei chiudendo al quinto posto, vanta il quarto posto iridato nel 2022, ma la condizione probabilmente non è quella vista due anni fa in Australia: obiettivo top-10. Proverà a difendersi invece la giovane Gaia Masetti.