Ciclismo, Michael Matthews vince il GP de Québec. Volata lunghissima, Pogacar settimo

Michael Matthews ha vinto il GP de Québec, Classica del calendario World Tour che è andata in scena in Canada lungo un circuito da ripetere per sedici volte (201 km) che proponeva la Cote des Glacis (400 metri al 6% di pendenza media). Il velocista australiano si è imposto con una lunghissima volata, conquistando così il suo terzo successo in questo evento dopo quelli del 2018 e del 2019.

Il 33enne del Team Jayco-AlUla ha messo le mani sulla sua 42ma affermazione da professionista ed è tornato ad alzare le braccia al cielo dopo quasi otto mesi: l’ultima gioia portava la data del 21 gennaio, quando ebbe la meglio al Gran Premio Castellon in Spagna. Quest’anno secondo alla Milano-Sanremo, l’oceanico capace di vincere tappe in tutti i Grandi Giri ha regolato il quotato eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), il francese Rudy Molard (Groupama-FDJ) e il belga Tiesj Benoot (Team Visma | Lease a Bike).

All’evento era presente lo sloveno Tadej Pogacar: il vincitore di Giro d’Italia e Tour de France ha chiuso al settimo posto, il capitano della UAE Emirates si sta preparando per i Mondiali di fine mese in Svizzera. Il balcanico aveva provato un attacco, ma senza riuscire a liberarsi di Arnaud De Lie (Lotto Dstny) e dei suoi compagni di squadra Maxim Van Gils e Jenno Berckmoes, decidendo così di rialzarsi. Edoardo Zambanini il migliore degli italiani: decimo con la maglia della Bahrain-Victorious.