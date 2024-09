Ciclismo: la Svizzera punta su Marc Hirschi per i Mondiali di casa

Lo ha annunciato ieri dopo il traguardo della Coppa Sabatini, dominata a Peccioli: “I Mondiali saranno la gara più importante della mia carriera”. Edizione di casa per la gara iridata per la Svizzera che oggi ha svelato la propria rosa, la punta di diamante al maschile è sicuramente Marc Hirschi.

Il corridore della UAE Emirates sta attraversando un periodo di forma devastante ed arriverà alla prova in linea di domenica 29 settembre come uno dei favoriti per il titolo.

Squadra di qualità anche negli altri interpreti quella elvetica: spazio infatti a Mauro Schmid, Silvan Dillier, Yannis Voisard, Johan Jacobs e Stefan Küng. Con Kung e Stefan Bissegger che proveranno ad andare a caccia delle medaglie anche nella cronometro.

Purtroppo ferma per problemi fisici Marlen Reusser, al femminile le elvetiche al via saranno Caroline Baur, Elise Chabbey, Noemi Rüegg ed Elena Hartmann.