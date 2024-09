Ciclismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Tiberi e Ciccone capitani, c’è Ganna

Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana di ciclismo, ha diramato le convocazioni per i Mondiali che andranno in scena a Zurigo (Svizzera) dal 21 al 29 settembre. La squadra elite per prova in linea sarà composta da otto atleti, ma ben sei saranno alla loro prima esperienza in una rassegna iridata. Il percorso è sulla carta impegnativo e l’Italia non sarà certamente tra le favorite per la conquista della maglia arcobaleno, ma gli azzurri cercheranno di ben figurare e di ritagliarsi il loro spazio.

I capitani saranno sulla carta Giulio Ciccone e Antonio Tiberi, ma attenzione anche all’esperienza di Diego Ulissi. In rosa anche Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Lorenzo Rota, Edoardo Zambanini e Filippo Zana: uno di questi sarà chiamato a fare la riserva e non potrà presentersi ai blocchi di partenza in occasione della prova in linea in programma domenica 29 settembre.

Filippo Ganna sarà invece al via della cronometro individuale, dove cercherà il risultato di lusso dopo l’argento dello scorso anno e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il due volte Campione del Mondo sarà affiancato da Edoardo Affini, fresco Campione d’Europa, nella prova in programma domenica 22 settembre. I due prenderanno parte anche alla staffetta mista insieme a Mattia Cattaneo e a tre donne. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2024 di ciclismo.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO 2024

PROVA IN LINEA

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Giulio Ciccone

Marco Frigo

Lorenzo Rota

Antonio Tiberi

Diego Ulissi

Edoardo Zambanini

Filippo Zana

CRONOMETRO

Edoardo Affini

Filippo Ganna