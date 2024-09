Ciclismo, Europei 2024: la spagnola Paula Ostiz Taco si impone nella cronometro junior. De Laurentiis 15ma

Si aprono con una gara decisa sul filo dei secondi gli Europei di ciclismo su strada in terra belga. Nella prima mattinata è andata in scena la cronometro junior al femminile: 13,3 km da percorrere con arrivo in quel di Hasselt che hanno premiato la spagnola Paula Ostiz Taco.

17:52 il tempo dell’iberica, classe 2007, alla media di 44.664 km/h. Costretta ad arrendersi l’atleta più attesa, la neerlandese Fee Knaven, che è stata sconfitta per poco più di un secondo.

A completare il podio troviamo la slovacca Viktória Chladoňová ad 11” di ritardo, nella top-5 anche la norvegese Kamilla Aasebø e l’altra neerlandese Megan Arens. Italiane lontane dalle posizioni di vertice: Elena De Laurentiis è quindicesima a 1’05”, Irma Siri, chiude invece ventesima.