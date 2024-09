Ciclismo, Europei 2024: il percorso ai raggi X. Più circuiti da affrontare appannaggio di ruote veloci

Siamo nella settimana degli Europei di ciclismo. A tre anni dai Mondiali del 2021, le Fiandre ospitano un grande evento a due ruote con la competizione continentale, che ci regalerà il nuovo campione dopo Christophe Laporte, vincitore lo scorso anno. Il percorso è strutturato da tre circuiti differenti.

Il primo, quello di Hasselt, non presenta particolari difficoltà altimetriche, e verrà affrontato per tre giri e mezzo. Poco dopo si entra nel circuito di Limburgo: un tratto di una quarantina di chilometri che prevede i tratti in pavé di Printhagendreef, Manshoven ed Op de Kriezel oltre alla salita di Kolmontberg (600 metri al 4,8%) nel primo giro, mentre in quelli successivi si salterà il Printhagendreef.

Che tornerà protagonista poco prima del circuito finale di Hasselt, di nuovo da riaffrontare per un altro giro e mezzo fino al traguardo: sono 220 chilometri e 1273 metri di dislivello. Un percorso che sembra appannaggio delle ruote veloci capaci però di resistere a determinate difficoltà altimetriche.

Ma qualcuno potrà provare ad anticipare la situazione, evitando lo sprint ristretto grazie soprattutto ai tratti in pavé, nonostante appaiano un po’ lontani dal traguardo. Sarà difficile evitare che gli sprinter possano giocarsi la maglia continentale.