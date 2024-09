Ciclismo, ecco il Team Relay azzurro: presenti Affini e Cattaneo, Masetti vince il ballottaggio

Un’altra carta da giocare per l’Italia agli Europei di ciclismo nel Limburgo. Arriva una delle specialità che ha regalato più gioie negli ultimi anni, il Team Relay: lo scorso anno arrivò un bell’argento alle spalle della Francia, quest’anno non presente alla prova. E poi gli azzurri potranno contare sul fresco campione europeo Edoardo Affini.

Per il ventottenne della Visma | Lease a Bike un successo importante, il più importante della propria carriera, e in virtù della maglia continentale che porterà indosso per un anno sarà lui il leader del terzetto maschile, affiancato da Mattia Cattaneo, bronzo nella prova odierna, e Mirco Maestri.

Il terzetto femminile vedrà invece protagoniste Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. Confermati dunque due terzi dell’argento di Drenthe, con la quai ventitreenne della AG Insurance – Soudal Team che ha vinto la concorrenza di Elena Pirrone e Federica Venturelli. L’Italia partirà alle 15.13.

La selezione più accreditata a sfidare gli azzurri è la Germania: terzetto maschile composto da Nils Politt, Jannik Steimle e Maximilian Walscheid, mentre saranno Lisa Klein, Franziska Koch e Mieke Kroger a comporre il terzetto femminile. Assente invece nel Belgio la fresca campionessa continentale Lotte Kopecky.