Ciclismo, chi parteciperà alla cronometro dei Mondiali 2024? Ganna sfida Evenepoel e Tarling

È il remake della sfida olimpica di Parigi. Gli interpreti sono praticamente gli stessi (tranne Wout van Aert, che ha concluso la sua stagione dopo la caduta alla Vuelta), il percorso leggermente diverso, visto che a Zurigo non ci sarà solo pianura, ma anche un paio di strappi, oltre ad un chilometraggio più lungo (46,1 chilometri).

Sarà un grande spettacolo domenica 22 settembre in terra svizzera: appuntamento infatti con la cronometro al maschile dei Mondiali di ciclismo 2024. Andiamo a scoprire i possibili protagonisti.

Il più atteso è ovviamente Remco Evenepoel: campione del mondo in carica, campione olimpico poche settimane fa sulle strade francesi, il belga si è testato al Tour of Britain, molto probabilmente nascondendosi ed arriverà al top all’appuntamento iridato per cercare ancora una volta la maglia arcobaleno.

A sfidarlo il secondo e terzo dei Mondiali dell’anno scorso: Filippo Ganna e Joshua Tarling. I due corridori della Ineos Grenadiers non arrivano però al top della condizione: l’azzurro si è preso un piccolo periodo di pausa, saltando gli Europei, e non si conosce quale sia il suo stato al momento (lui che arriva dall’argento iridato e quello a Cinque Cerchi); il britannico invece si è ritirato dopo una caduta alla Vuelta.

Da segnalare anche contendenti come lo statunitense Brandon McNulty e l’australiano Jay Vine. Occhio anche allo sloveno Primoz Roglic, campione olimpico a Tokyo, e per la top-5 al nostro Edoardo Affini, reduce da un Europeo da sogno.