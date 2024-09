Colpaccio di Antonio Tiberi: vince la classifica del Giro del Lussemburgo davanti a Van der Poel

Festa italiana al Giro del Lussemburgo 2024. Antonio Tiberi trionfa per la prima volta in carriera in una corsa a tappe, riuscendo ad imporsi nella classifica generale grazie al quarto posto ottenuto nell’ultima frazione da Mersch a Lussemburgo, staccando l’ex leader Mathieu Van der Poel. Una frazione vinta dal francese David Gaudu (Groupama – FDJ), al secondo successo stagionale, che non vinceva una tappa addirittura dal Giro del Delfinato del 2022.

Un risultato eccezionale quello di Tiberi, che era stato molto sfortunato alla Vuelta, ritirandosi nella nona tappa a causa di un colpo di calore che lo ha portato ad uno stordimento. Sicuramente questa vittoria può dare ancora più fiducia al corridore della Bahrain-Victorious in vista del Mondiale, dove probabilmente sarà il capitano dell’Italia.

Una tappa che si è subito movimentata, con una fuga iniziale con presenti tantissimi uomini di classifica, tra cui anche la maglia gialla del leader Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Oltre all’olandese ci sono anche Marc Hirschi (UAE), David Gaudu (Groupama FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) e proprio l’azzurro Antonio Tiberi.

Il gruppo comunque non ha lasciato margine e sul Kautenbach sono rimasti in fuga i soli Ryan, Milesi e Staune-Mittet. L’italiano ha perso poi contatto, mentre Ryan e Staune-Mittet sono stati ripresi ai -12. Sull’ultimo strappo arriva l’attacco da parte di Simmons, Gaudu, Jegat e Tiberi. Nuovo allungo ad un chilometro dalla fine di Gaudu, che trionfa con tre secondi di vantaggio su Simmons, Jegat e Tiberi.

Tiberi, però, pensa soprattutto alla classifica generale, visto che Van der Poel conclude sesto a 29 secondi dal vincitore: l’azzurro si prende così la vetta della generale, con 15″ di vantaggio sul corridore dell’Alpecin-Deceuninck, mentre Gaudu termina terzo a 16″. In top-10 è presente anche Davide Piganzoli, giunto al nono posto.