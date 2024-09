Chi è Yunchaokete Bu: il prossimo avversario di Sinner che ha battuto Musetti e Rublev

A Pechino si potrebbe giocare a ‘trova l’intruso’. La semifinale della parte bassa del tabellone è quella attesa un po’ da tutti tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre Jannik Sinner avrà di fronte un avversario davvero impronosticabile in Yunchaokete Bu, tennista cinese che sta vivendo la sua prima settimana di gloria dopo aver battuto in serie il connazionale Shang Jungchen, Lorenzo Musetti ed Andrey Rublev.

Nato il 19 gennaio 2002, Yunchaokete nasce da etnia mongola, ma perde il padre in giovane età e visse con i nonni per anni, trovando sfogo nel tennis da quando aveva cinque anni. Piccola curiosità: nella prefettura di Bortala, dove è nato, non si usano cognomi, quindi sarebbe più corretto chiamarlo Buyunchaokete.

La sua storia con il tennis professionistico parte soltanto a gennaio 2022, data in cui conquista il primo punto ATP in carriera. E da lì è iniziata la sua scalata verso il successo: lo scorso anno diventa il terzo under 21 della sua nazionalità a vincere un Challenger, quello di Seoul, per poi andare a conquistare il primo successo Masters1000 in carriera a Shanghai, approfittando del ritiro di Miomir Kecmanovic, chiudendo il 2023 come numero 171 al mondo.

La sua ascesa è però continuata in maniera repentina nel 2024, cambiando marcia dall’estate in poi. Il suo nome è difatti tornato alla ribalta agli US Open, prendendosi la qualificazione, per poi perdere contro Casper Ruud al primo turno. L’aria di casa però gli ha fatto innestare le marce alte: ad Hangzhou ha raggiunto la semifinale dopo aver battuto Hugo Gaston, Karen Khachanov e Mikhail Kukushkin, entrando per la prima volta in top 100.

Un risultato replicato nella capitale cinese, che gli permetterà dalla prossima settimana di entrare addirittura in top 70, al sessantanovesimo posto delle classifiche mondiali, con un guadagno di ventisette posizioni. Giocatore che appare esplosivo e senza alcuna paura, capace di colpire bene con un ottimo dritto in anticipo come visto anche con Musetti. Soprattutto, potrà fare affidamento sul proprio pubblico, che lo spingerà in una partita in cui non avrà nulla da perdere: per Sinner un giocatore da prendere con le dovute precauzioni.