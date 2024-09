Chi affronta Luna Rossa nella semifinale di Louis Vuitton Cup? Decide Ineos: la data della scelta e il calendario

Luna Rossa scoprirà il proprio avversario nelle semifinali della Louis Vuitton Cup soltanto nella giornata di venerdì 13 settembre, quando INEOS Britannia comunicherà chi avrà scelto di affrontare nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Ben Ainslie e compagni hanno infatti conquistato il primo posto nel round robin battendo proprio il sodalizio italiano e dunque hanno guadagnato di diritto di poter scegliere il proprio rivale, mentre Luna Rossa deve attendere.

INEOS Britannia svelerà la propria decisione in una conferenza stampa in programma alle ore 11.00: si troverà di fronte una tra Luna Rossa, American Magic e Alinghi a proprio piacimento. Ci sono buone probabilità che i britannici optino per gli svizzeri e che dunque Team Prada Pirelli se la debba vedere con gli statunitensi in una serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque passa il turno e si qualifica all’atto conclusivo della Louis Vuitton, dove verrà incoronato lo sfidante ufficiale di Team New Zealand per la America’s Cup.

Le semifinali della Louis Vuitton Cup saranno al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica all’atto conclusivo che determinerà gli sfidanti di Team New Zealand. Appuntamento dal 14 al 16 settembre, poi si osserverà un giorno di riposo (o di eventuali recuperi) e si proseguirà il 18 e 19 settembre con eventuali recuperi tra il 20 e il 23 settembre.

QUANDO LUNA ROSSA SCOPRE L’AVVERSARIA IN SEMIFINALE?

Venerdì 13 settembre alle ore 11.00, nel corso di una conferenza stampa in cui INEOS Britannia svelerà la propria scelta.

CALENDARIO LUNA ROSSA SEMIFINALE LOUIS VUITTON CUP

Regate: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: martedì 17 settembre.

Regate: mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Giorni di eventuali recuperi: 20-23 settembre.

CHI AFFRONTA LUNA ROSSA IN SEMIFINALE

Luna Rossa ha chiuso il round robin al secondo posto. Sarà INEOS Britannia a scegliere la propria avversaria, l’altra semifinale sarà tra le altre due qualificate. Le ammesse alle semifinali sono INEOS, Luna Rossa, American Magic, Alinghi.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.