Ceccon e e gli screzi social dopo le dichiarazioni su Federica Pellegrini: le risposte di Giunta e Carraro

Hanno fatto e stanno facendo discutere le parole di Thomas Ceccon, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il campione olimpico dei 100 dorso ha risposta a domanda diretta sul rapporto umano che aveva ed ha con Federica Pellegrini, visto e considerato che a Verona sia la fuoriclasse di Spinea che la stella del nuoto azzurro hanno costruito i loro successi.

La risposta di Ceccon è stata molto diretta: “Per me lei non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no“. Una considerazione che ha portato anche alla domanda sulle questioni di “nonnismo” che Thomas aveva rese note in passato: “Forse è stata anche colpa mia: ero molto giovane, facevo casino. Però un atleta più grande, se vuole spiegarti come ci si comporta, può avere altri modi che non riempirti di olio la valigia con i vestiti“, la rivelazione al Corriere della Sera.

Le risposte a queste dichiarazioni non si sono fatte attendere. Il primo è stato l’ex tecnico e attuale marito di Pellegrini, Matteo Giunta, attraverso una storia sui social: “Il rispetto è il valore alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento“, il concetto espresso da Giunta.

Si è aggiunta anche l’ex nuotatrice della Nazionale italiana, Martina Carraro, che ha sottolineato: “Proprio vero che nemmeno un oro olimpico fa di alcuni atleti dei campioni…Ho sempre pensato che l’arroganza dei giovani d’oggi sta rovinando il rispetto per lo sport in generale. Mio padre direbbe: “Ne devi mangiare di pastasciutta!“, il commento dell’ex atleta ligure. Un contesto decisamente teso che probabilmente ha delle storie nel passato che, con le rivelazioni di Ceccon, sono un po’ riemerse.