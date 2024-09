C’è un italiano nella America’s Cup virtuale! Il sogno di Ruish nel giorno di Luna Rossa-Ineos

Sabato 28 settembre andrà in scena la seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup: Luna Rossa e INEOS Britannia partiranno da una situazione di perfetta parità (1-1) nell’atto conclusivo del torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand per il Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si preannuncia un pomeriggio di fuoco (a partire dalle ore 14.10) nelle acque di Barcellona, il sodalizio italiano e la formazione britannica cercheranno il break nella serie al meglio delle tredici regate.

Si regaterà con vento leggero (sono previsti 6-11 nodi, la speranza è che si possano disputare le due gare in programma) e gli appassionati del Bel Paese sono pronti a sostenere i ragazzi dello skipper Max Sirena in questo avvio di fine settimana (il calendario prevede due regate anche domenica pomeriggio), ma in serata ci sarà un altro show assolutamente da non perdere: la finale della America’s Cup virtuale.

I migliori otto videogiocatori del mondo (virtual sailors, velisti virtuali, secondo il sito ufficiale) si fronteggeranno a viso aperto, contendendosi un montepremi di 50.000 euro e la possibilità di regatare a bordo di un AC40 contro uno dei team che hanno partecipato alla America’s Cup giovanile (vinta da Luna Rossa con al timone Marco Gradoni e Gigi Ugolini).

Ci sarà un italiano in gara, desideroso di tenere alta la bandiera del Bel Paese e di provare ad alzare al cielo il trofeo. Si tratta di Ruish (questo il suo nome d’arte), un architetto giramondo e padre di un bambino (ma è in arrivo anche il secondo figlio) noto per le sue doti tattiche e per la sua aggressività nei match race.

Gli altri pretendenti al titolo saranno l’ungherese Peterzon, il francese Bengbengfra, i neozelandesi Esailgincentral e Booshify, Rochybda da Bermuda, lo svedese Marremeister e l’estone Raix (sono chiaramente tutti nickname di gioco). In serata l’assegnazione del trofeo e l’incoronazione del vincitore di uno dei tanti eventi collateriali a quella che è la competizione sportiva più antica del mondo.