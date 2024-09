“C’è qualcosa che non va”. Ineos preoccupata per Filippo Ganna: “Indagare se ha una malattia specifica”

Tre giorni fa Filippo Ganna si era ritirato dal Renewi Tour, decidendo di non disputare la seconda tappa dell’evento in Belgio. Il fuoriclasse piemontese ha rinunciato a una cronometro individuale di 15,4 km, ovvero la prova prediletta dal due volte Campione del Mondo della specialità e fresca medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La Ineos Grenadiers aveva spiegato che il ciclista era stato colpito dalla stanchezza già nelle giornata precedente, quando tagliò il traguardo con un ritardo di otto minuti da Jonathan Milan (era una frazione per velocisti). Non si era parlato di particolari problemi fisici o di salute, ma oggi sono giunti ulteriori dettagli per bocca di Zakkari Dempster.

Il direttore sportivo della compagine britannica ha dichiarato a Het Nieuwsblad: “Le sue prestazioni in Germania erano già molto inferiori a quelle di cui Filippo è capace. È riuscito a recuperare bene per due giorni e gli abbiamo permesso di riprovare in Belgio. Ha fatto del suo meglio, ma è chiaro che non è normale che Filippo abbia dovuto mollare in una tappa del genere”.

Il DS ha proseguito: “Non ha sintomi specifici e non si sente male. Bisogna indagare più a fondo per capire se ha una malattia specifica o qualcosa del genere. C’è solo qualcosa che non va. Dobbiamo mantenere la calma e preparare un piano per riportarlo al suo livello prima della fine della stagione. È partito per la Svizzera per fare dei test. Quando questi saranno stati completati, prenderemo una decisione sul suo programma”. A questo punto la partecipazione agli Europei e ai Mondiali è in dubbio?